Firenze, monossido di carbonio: senzatetto trovato morto in stabile abbandonato. (Di sabato 11 dicembre 2021) Firenze – Un tunisino di 52 anni, a quanto pare senza fissa dimora, è stato trovato morto in uno stabile abbandonato a Firenze, sulla collina tra piazzale Michelangelo e Cascine del Riccio, in via delle Cinque Vie. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotto da un L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 11 dicembre 2021)– Un tunisino di 52 anni, a quanto pare senza fissa dimora, è statoin uno, sulla collina tra piazzale Michelangelo e Cascine del Riccio, in via delle Cinque Vie. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni didiprodotto da un L'articolo proviene daPost.

