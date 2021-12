Firenze: colpo da un milione di euro in casa ex gioielliere. Tre arresti (Di sabato 11 dicembre 2021) Tre uomini, padre e due figli, sono stati arrestati dalla polizia, su ordinanza del gip del Tribunale di Firenze, con l'accusa di aver compiuto una violenta rapina, lo scorso 24 febbraio, nel quartiere di Novoli, nell'abitazione di un ex gioielliere di 70 anni. Il bottino si aggirò intorno al milione di euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 11 dicembre 2021) Tre uomini, padre e due figli, sono stati arrestati dalla polizia, su ordinanza del gip del Tribunale di, con l'accusa di aver compiuto una violenta rapina, lo scorso 24 febbraio, nel quartiere di Novoli, nell'abitazione di un exdi 70 anni. Il bottino si aggirò intorno aldiL'articolo proviene daPost.

