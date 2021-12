Advertising

PaMarcantonio : Con il pareggio della @juventusfc, la @acffiorentina comanda sola al 5° posto a 30 punti. Non accadeva da ben 9 an… - FirenzePost : Fiorentina sola al quinto posto in classifica. Juve fermata a Venezia (1-1) - UFiorentina : ??CON IL PAREGGIO DELLA RUBENTUS DI OGGI LA FIORENTINA È DA SOLA AL QUINTO POSTO..?? GNAMOOOOOO #Roccocommisso… - ErreNove__ : Fiorentina quinta da sola - alessandro_psc : Vincenzo #Italiano con il 100% di vittorie contro la Salernitana (Serie B 19/20, 1-2 e 2-1 alla guida dello Spezia)… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina sola

... nell'anno solare in campionato ha fatto 32 reti, una più di Toni (31 nel 2005) e a una... Ma il risultato non spiega bene un elemento: il primo tempo per laè stato complicato, di ......in classifica hanno cercato di bloccare le fonti di gioco degli avversari ma appena la... il centravanti serbo è capocannoniere in solitaria con 15 reti ed è ad una(32 a 33) dal record ...La Fiorentina è sola al quinto posto in classifica con 30 punti. La Juventus è infatti stata fermata sull'1-1 a Venezia. E si ferma a quota 28. I viola sono, stasera, in zona Europa League e a soli 4 ...Leggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Salernitana 4-0, gol e highlights. Vlahovic show, reti di Bonaventura e Maleh ...