Fiorentina sempre più su | Vlahovic indiavolato Juventus | solo un pari a Venezia

Advertising

sportmediaset : Serie A, Fiorentina-Salernitana 4-0: Italiano continua a correre, campani sempre più ultimi #SportMediaset… - CiabattaUna : RT @violamad79: ??Che confusione Sarà perché ti amo È un emozione che cresce piano piano Stringimi forte e stammi più vicino Se ci sto bene… - violamad79 : ??Che confusione Sarà perché ti amo È un emozione che cresce piano piano Stringimi forte e stammi più vicino Se ci s… - Dalla_SerieA : POKER DELLA FIORENTINA ALLA SALERNITANA - - SerafiniSs17 : @diavolesquee La fiorentina ci arriverà dietro e anche di parecchio ????????sempre e comunque -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina sempre

Lapassa in vantaggio al 31' con un pregevole gol di Bonaventura che, poco fuori area, raccoglie al volo una corta respinta di Veseli, di esterno destro, battendo Belec e chiudendo un'...... la Juve è scesa al sesto posto, due punti sotto lae può essere raggiunta, tra domani e ... Dulcis in fundo che Dybala èinfortunato . Mercoledì, con il Malmoe, non stava bene, ieri ha ...Un’altra frenata della Juventus in campionato, questa volta con il neoromosso Venezia, che costringe la squadra di Allegri al pari per 1-1 in laguna. I bianconeri producono gioco, ma sono sterili in a ...Juventus bloccata dal Venezia. Finisce 1-1 tra lagunari e bianconeri il secondo anticipo della diciassettesima giornata del campionato di serie A. Il primo tentativo è di Dybala che poi accusa un prob ...