Fiorentina-Salernitana | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 11 dicembre 2021) Riparte la il weekend diA, dopo la parentesi delle coppe europee, e tra le diverse squadre ad affrontarsi avremo. Una partita che si preannuncia combattuta da ambo le parti, con le due compagini che devono assolutamente portare a casa il risultato. Sponda, i toscani vengono da una brillante vittoria di misura contro il Bologna e sognano un posto al sole in Europa. Versantela situazione è invece allarmante, i risultati tardano ad arrivare, il neo tecnico Colantuono non è riuscito a dare la scossa e lo spettro dellaB si fa sempre più incombente. Di seguito le ultime notizie sulle, ile la...

angeliescha : RT @Swahilisokanews: RATIBA LEO #SerieA ???? ? 17:00 Fiorentina ?? Salernitana ? 20:00 Venezia ?? Juventus ? 22:45 Udinese ?? AC Milan #Lig… - nyuki_malkia : RT @Swahilisokanews: RATIBA LEO #SerieA ???? ? 17:00 Fiorentina ?? Salernitana ? 20:00 Venezia ?? Juventus ? 22:45 Udinese ?? AC Milan #Lig… - Mark33846202 : Aspettando Fiorentina - Salernitana, Da persona molto seria Assai ???? - osfootballstats : ITALY serieA DRAW Fiorentina vs salernitana #serieA #Fiorentina #salernitana #Tips #tipster #tipsters #bettingtips - SportsbookBTC : Probable Serie A line-ups: Fiorentina-Salernitana, Venezia-Juve, Udinese-Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Salernitana

Dopo il doppio passo falso controe Sassuolo, i rossoneri in campionato si sono ripresi battendo in maniera brillante il Genoa e la. Oggi, contro i bianconeri, cercando dunque ...Si passa poi alle partite del sabato con: partita speciale per il grande ex Ribery, ma si deve puntare soprattutto sui giocatori viola, dalla difesa fino al bomber Vlahovic e ...Oggi altri tre anticipi: aprirà il sabato calcistico il match tra Fiorentina e Salernitana alle 15, quindi alle 18 ci sarà Venezia -Juventus e infine in serata Udinese – Milan.Una prova di maturità. Questo è quello che chiede e che vorrebbe dalla sua squadra Vincenzo Italiano oggi contro la Salernitana. Mostrare maturità ...