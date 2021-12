Fiorentina-Salernitana | le formazioni ufficiali | c’è Callejon

(Di sabato 11 dicembre 2021) Riportiamo ledi, match del diciassettesimo turno di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Davide Ghersini della sezione di Genova, coadiuvato da Capaldo e Yoshikawa come assistenti, e dal quarto uomo Miele. Al VAR invece, ci saranno Nasca e Dei Giudici. Calcio d’inizio ore 15:00 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. In un buon momento di forma, lapare non volersi assolutamente fermare. Attualmente al sesto posto in classifica, la compagine toscana ha come obiettivo stagionale un ritorno nelle competizioni europee che manca ormai da qualche anno. Nella sfida di questo pomeriggio, gli uomini di Vincenzo Italiano partono nettamente favoriti contro il fanalino di coda. L’ex tecnico dello Spezia si affiderà ancora ...

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Salernitana ?? Serie A ? 15:00 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by #SYNLABItalia Guarda la… - DiMarzio : #SerieA, le formazioni ufficiali di @acffiorentina e @OfficialUSS1919 - violanews : #Fiorentina-#Salernitana, le ufficiali: torna #Duncan. Sorpresa nel tridente - aSalerno_it : #salerno Fiorentina-Salernitana, formazioni ufficiali. Titolari Obi e Kastanos - lrdp__ : ?? FORMAZIONI UFFICIALI!! Fiorentina ??? Salernitana ?? #SerieA ???? ?? Artemio Franchi ? 15:00 ?? DAZN -

Commenta per primoè il primo anticipo del sabato della 17esima giornata di Serie A. Al Franchi fischio d'inizio alle ore 15 per una partita che può dare ulteriore spinta alle speranze europee ...... vede di frontee SalernitanaApre il sabato della diciassettesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra lae la, col ritorno a Firenze del grande ex ...Alle 15 la Fiorentina ospiterà la Salernitana, di seguito le formazioni ufficiali del match. FIORENTINA: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, ...Alle 15.00 al Franchi i viola inseguono la terza vittoria di fila contro i campani ultimi in classifica. Italiano si affida allo scatenato Vlahovic spalleggiato da Callejon e Gonzalez. Panchina per So ...