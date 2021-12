Fiorentina-Salernitana 4-0 | Vlahovic maltratta i granata

(Di sabato 11 dicembre 2021) Se non è l'ultima spiaggia poco ci manca. Contro unain grande spolvero e in zona Europa, laultima e con i problemi societari per il passaggio di proprietà...

Advertising

CB_Ignoranza : Jack Bonaventura l’ha messa dentro con una trivela alla Quaresma contro la Salernitana. Il nostro sabato pomeriggi… - SkySport : FIORENTINA-SALERNITANA 4-0 Risultato finale ? ? #Bonaventura (31') ? #Vlahovic (51') ? #Vlahovic (84’) ? #Maleh (90… - sportface2016 : #FiorentinaSalernitana 4-0, le pagelle e il tabellino - Tomas1374 : RT @DAZN_IT: URAGANO VLAHOVIC: 32 gol nel 2021 in #SerieATIM, a -1 dal record di Cristiano Ronaldo ?? Gol di Bonaventura, doppietta del serb… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Fiorentina-Salernitana 4-0, Vlahovic trascina i viola in lotta europea:… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Salernitana

È iniziata alle 15. A seguire alle 18 il fischio d'inizio di Venezia - Juventus. In serata alle 20.45 Udinese - Milan, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky ......si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4 - 0 MOVIOLA 1 ...La Fiorentina di Vincenzo Italiano batte la Salernitana per 4-0 e si conferma sopra la Roma in classifica Altra vittoria per la Viola di Vincenzo Italiano: dopo aver battuto per 3-2 il Bologna, la Fio ...SERIE A - Fiorentina no mercy! La viola di Vincenzo Italiano ottiene la terza vittoria consecutiva, batte la Salernitana di Colantuono con il punteggio di 4-0 e ...