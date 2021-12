Fiorentina-Salernitana 4-0 | doppietta di Vlahovic

(Di sabato 11 dicembre 2021) Labatte 4-0 lanella 17esima giornata di Serie A. Terza vittoria di fila e quinto posto in classifica per i gigliati. Apre le marcature al 31' un gran destro al volo di Bonaventura. Nella ripresadial 51' ed all' 84'. Sigillo di Maleh al 90'.Risultati (diciassettesima giornata): Genoa-Sampdoria 1-3,4-0, Venezia-Juventus ore 18, Udinese-Milan ore 20.45, Torino-Bologna domenica 12 ore 12.30, Hellas Verona-Atalanta domenica 12 ore 15, Napoli-Empoli domenica 12 ore 18, Sassuolo-Lazio domenica 12 ore 18, Inter-Cagliari domenica 12 ore 20.45, Roma-Spezia, lunedì 13 ore 20.45Classifica: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34,30 JUventus, 27, Roma e Lazio 25, Bologna 24, Verona, Empoli 23, ...

L'allenatore dellaItaliano ha parlato al termine della partita contro laVincenzo Italiano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 4 - 0 contro la. PARTITA - "Non eravamo partiti come al solito. ...Vittoria schiacciante dellacontro laal Franchi, in virtù delle reti di Bonaventura, Vlahovic (2) e Maleh che hanno mandato in orbita europea la viola. Al contrario i granata ...Trascinata da un Vlahovic pazzesco, la Fiorentina vola a 30 punti, in piena zona Europa League, e disintegra una Salernitana sempre più ultima e dal futuro societario incerto. Un poker ...La Fiorentina vince al Franchi contro la Salernitana. Queste le parole nel post partita Un poker viola chiude la partita al Franchi. Una doppietta di Vlahovic, un gol di Bonaventura e infine di Maleh ...