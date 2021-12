Fiorentina - Salernitana 4 - 0 | commento al risultato partita

Advertising

CB_Ignoranza : Jack Bonaventura l’ha messa dentro con una trivela alla Quaresma contro la Salernitana. Il nostro sabato pomeriggi… - SkySport : FIORENTINA-SALERNITANA 4-0 Risultato finale ? ? #Bonaventura (31') ? #Vlahovic (51') ? #Vlahovic (84’) ? #Maleh (90… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Salernitana 4-0, Vlahovic trascina ancora i viola al successo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Salernitana 4-0, Vlahovic trascina ancora i viola al successo - SalernoSport24 : Le parole dell'esterno ex Napoli nell'immediato post gara di #fiorentina #salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Salernitana

Vittoria netta dellache cala il poker contro laal Franchi, vincendo 4 - 0 e salendo a 30 punti al quinto posto in Serie A sempre più tra le pretendenti ad un posto in Europa. I viola di Italiano ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Vlahovic FLOP: Bogdan VOTI(4 ...José Maria Callejon, esterno d’attacco della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 4-0 contro la Salernitana. PARTITA – «Siamo stati bravi a far diventare facile la ...Firenze, 11 dicembre 2021 - La Fiorentina continua a sognare un posto in Europa per la prossima stagione. Terza vittoria consecutiva per i viola, che stendono la Salernitana. Al Franchi finisce 4-0: a ...