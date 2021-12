Fiorentina | Maleh | «Ho sfruttato l’occasione e ora punto alla Coppa Italia»

Leggi su calcionews24

Le parole di, centrocampista della, che ha parlato ai canali ufficiali della società viola Youssefha parlato ai canali ufficiali della. Le parole del centrocampista viola: CONCENTRAZIONE – «Cerco di essere sempre concentrato su quello che devo fare in campo. Faccio pochi sorrisi.» SALERNITANA – «Partita di oggi non era facile. Siamo noi a farle diventare così e anche felici di aver fatto tanti gol. Ho giocato titolare con il Bologna, oggi ha preferito altri ma sono entrato e hoal meglio.»– «La gara con il Benevento è molto importante. Scenderà in campo chi ha giocato meno e spero di esserci anche io.»