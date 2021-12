Fiorentina | Italiano | ' Trovata la concretezza che ci mancava'

(Di sabato 11 dicembre 2021) FIRENZE - "Non siamo partiti come al nostro solito in casa. Ma c'è anche l'avversario e la Salernitana ha chiuso tutti i varchi nella prima mezzora ed è ripartita bene. Ma ora abbiamo questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Italiano

Lo ha dichiarato a Dazn il tecnico della, Vincenzo, dopo il successo con la Salernitana: "Dal gol di Jack da fuori area, che ha sbloccato la gara, la partita ha avuto un esito ...... ma qui sono cadutee Roma; il momento però è negativo in termini generali, dopo aver ... L'ultimo precedente tra le due compagini, risale al 2002, nel massimo campionato. In quell'...Il centrocampista, ex compagno di Italiano, ha già raggiunto i numeri dell'anno scorso. Il serbo, invece, con due gol supererebbe Cristiano ...Trascinata da un Vlahovic pazzesco, la Fiorentina vola a 30 punti, in piena zona Europa League, e disintegra una Salernitana sempre più ultima e dal futuro societario incerto. Un poker ...