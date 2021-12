Fiorentina | con super Vlahovic doppietta è tutto facile | 4 - 0 alla Salernitana

Advertising

acffiorentina : ACF Fiorentina è orgogliosa di annunciare una partnership con StatsBomb, il provider di dati calcistici leader del… - juventusfc : Allegri ?? «A Venezia ci abbiamo giocato solo io e @chiellini. E' un campo strano, se non si gioca con la giusta app… - CB_Ignoranza : Jack Bonaventura l’ha messa dentro con una trivela alla Quaresma contro la Salernitana. Il nostro sabato pomeriggi… - fiorentinastats : Con la vittoria di Oggi la Fiorentina supera il numero di vittorie della scorsa stagione (10 contro le 9 del 2020/2… - raspa90 : RT @StefanoDelCoro2: Bonaventura toglie spesso le castagne dal fuoco, Vlahovic segna anche con mezza caviglia fuori uso e #Maleh ha cominci… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina con

Vittoria netta dellache cala il poker contro la Salernitana al Franchi, vincendo 4 - 0 e salendo a 30 punti ... raddoppianoVlahovic all'inizio della ripresa, al 51'. La Salernitana ...FIRENZE - Tutto facile per lache travolge la Salernitana per 4 - 0 . Al Franchi la squadra di Italiano conquista tre ... Momento nero per Colantuono,la Salernitana ultima alla terza ...La doppietta del serbo trascina i viola contro i granata e lo avvicina al bottino del portoghese in un anno solare di Serie A ...Tutto facile per la Fiorentina in casa contro la Salernitana. I viola hanno battuto 4-0 i campani raggiungendo così quota 30 punti in campionato. La squadra di Colantuono, invece, sempre più ultima in ...