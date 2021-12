Fiore Avvelenato | sex blogging e giornalismo in un’Italia patriarcale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 dicembre 2021) Era quell’anno d’oro del 1972 quando Woody Allen usciva con “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso* (*ma non avete mai osato chiedere)”. Anno del Signore 2021, Italia: altro anno, altro Paese ma di sesso in modo smaliziato e schietto si parla ancora poco. C’è ancora tanto da sapere che non si osa chiedere. Quindi chi meglio di “” può raccontarci com’è scrivere di sesso oggi e nel nostro Paese? “”, all’anagrafe Donatella Rosetti, è una giornalista pubblicista, laureata in moda e sex blogger da 6 anni (il blog ha spento da poco le sue 6 candeline). Al suo attivo troviamo articoli di ogni genere ed interviste a giganti del calibro di Steve Vai o Joe Satriani. Come blogger ha collaborato con Radio Deejay creando la rubrica “Storie dimenticate” e attualmente sta conducendo un ...