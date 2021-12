Filiera del Pomodoro | Coldiretti riunisce gli stakeholder del Centro-Sud

Leggi su anteprima24

Villa Literno (Ce) – Il pomodoro, oltre a rivestire un ruolo importante per il comparto agroalimentare italiano, è un prodotto strettamente legato alla cultura, all'immaginario e alle tradizioni del nostro paese. L'Italia è il primo produttore mondiale di pomodori pelati e il terzo al mondo per il pomodoro destinato all'industria di trasformazione. Sono due i grandi poli di produzione e trasformazione del pomodoro da industria: il polo del Mezzogiorno, che comprende sia la Campania con la provincia di Caserta che la Puglia con la provincia di Foggia, e il polo del Nord Italia, che si concentra in Emilia-Romagna nelle tre provincie di Parma, Piacenza e Ferrara. Un comparto su cui le relazioni nella filiera agroindustriale e l'innovazione possono giocare un ruolo chiave.