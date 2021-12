Ferrovie | sciopero del personale Cgil e Uil il 16 dicembre fino alle 21

(Di sabato 11 dicembre 2021) Si fermeranno anche i treni. E’ stato infatti proclamato dorganizzazioni sindacali Filt-e Uiltrasporti unonazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane, in adesione allo...

Tra i primi a comunicare la partecipazione il personale iscritto alle sigle Filt Cgil e Uiltrasporti del Gruppo Ferrovie Italiane. Lo sciopero Trenitalia inizierà dalla mezzanotte del 16 dicembre e ...E' stato infatti proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt - Cgil e Uiltrasporti uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane, in adesione allo sciopero generale, dalla ...