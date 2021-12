Fedez e il Festival di Sanremo | il retroscena inaspettato

(Di sabato 11 dicembre 2021) C’è unsue ildiemerso nella nuova serie tv in cui lui e sua moglie sono protagonisti. Ecco cosa è emerso.e Chiara Ferragni sono la coppia italiana più famosa al mondo. Lei è l’influencer più conosciuta in tutto il mondo, protagonista di molte cover, ha creato un suo brand che oggi accoglie abbigliamento, make-up e gioielli. Lui è un cantante rapper originario di Milano che ha collaborato con molti artisti nostrani sfornando tormentoni radiofonici ogni anno. Primo piano di Chiara Ferragni – Getty ImagesDa poco sono state rilasciate le prime cinque puntate di The Ferragnez, la serie tv in onda su Amazon Prime Video, in cui la coppia si racconta e vediamo momenti di vita quotidiana della famiglia Ferragni-Lucia, incluse le rispettive famiglie ...

...ha affermato che i conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 saranno annunciati dopo il... L'influencer, moglie del rapper, è stata citata a più riprese , da vari media, in relazione ...Siamo nel dicembre dello scorso anno eè diretto a Sanremo per annunciare la sua partecipazione al, alla kermesse che si svolgerà in piena pandemia e per la prima volta senza pubblico. ...Fedez e il retroscena inaspettato della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ecco cosa è successo davvero ...Debutta in streaming The Ferragnez, il documentario "in serie" sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez. Il risultato? Non è per niente esaltante ...