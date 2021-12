“Fatto in casa per voi”: pasta alici e olive di Benedetta Rossi (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella ventiquattresima puntata della quinta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, dedicata alle ricette del menu di pesce alla portata di tutti, Benedetta Rossi, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimo Fatto in casa da Benedetta), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta della pasta alici e olive. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 300 g spaghetti, 20 alici, 70 g olive nere, 70 g taralli, 15 g capperi, 300 ml passata di pomodoro, 10 pomodorini, 1 spicchio d’aglio, peperoncino e prezzemolo Procedimento In padella, scaldiamo un bel filo d’olio con l’aglio tritata ed un pizzico di peperoncino, se gradito. Quando l’aglio soffrigge, ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella ventiquattresima puntata della quinta stagione della serie di Food Networkinper voi, dedicata alle ricette del menu di pesce alla portata di tutti,, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimoinda), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta della. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 300 g spaghetti, 20, 70 gnere, 70 g taralli, 15 g capperi, 300 ml passata di pomodoro, 10 pomodorini, 1 spicchio d’aglio, peperoncino e prezzemolo Procedimento In padella, scaldiamo un bel filo d’olio con l’aglio tritata ed un pizzico di peperoncino, se gradito. Quando l’aglio soffrigge, ...

Advertising

Corriere : «Non si può morire così. Davide stava tornando a casa, non è andato a cercarsela, non ha fatto niente di male. Lui… - Agenzia_Ansa : Una delle prime cose che Patrick Zaki ha fatto non appena arrivato a casa dopo essere stato scarcerato è stato indo… - OfficialASRoma : ?????? In vista del Natale Romolo ha fatto visita alla casa famiglia 'Il Chicco' ?? ?? #RomaCares, grazie alla collabo… - distopiautopica : plus dovrei studiare ma vabbè ormai la giornata è finita fuori è buio e chi studia col buio a quanto pare non io qu… - aalgoll : Su AC ho riarredato l'ingresso di casa a tema natalizio per compensare al fatto che quest'anno non ho fatto l'alber… -