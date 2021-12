Farmaci anti-cancro seno e ovaie funzionano pure su ossa (Di sabato 11 dicembre 2021) Farmaci mirati per il trattamento di tumore al seno e alle ovaie potrebbero aprire la strada a una nuova terapia per i tumori dell'osso. E' la scoperta fatta grazie a uno studio dell'Ucl cancer institute di Londra insieme all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, pubblicato sulla rivista 'Nature Communications'. Gli scienziati hanno scoperto che un'alterazione dei geni di solito riscontrata negli osteosarcomi, il tipo più frequente di cancro alle ossa, potrebbe rendere questi tumori sensibili ad alcuni Farmaci antitumorali autorizzati di recenti e noti con il nome di inibitori di Parp, già utilizzati per trattare una serie di tumori tra cui quelli ovarici e del seno. Stando ai risultati della ricerca, grazie a esperimenti di laboratorio, queste ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021)mirati per il trattamento di tumore ale allepotrebbero aprire la strada a una nuova terapia per i tumori dell'osso. E' la scoperta fatta grazie a uno studio dell'Ucl cancer institute di Londra insieme all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, pubblicato sulla rivista 'Nature Communications'. Gli scienziati hanno scoperto che un'alterazione dei geni di solito riscontrata negli osteosarcomi, il tipo più frequente dialle, potrebbe rendere questi tumori sensibili ad alcunitumorali autorizzati di recenti e noti con il nome di inibitori di Parp, già utilizzati per trattare una serie di tumori tra cui quelli ovarici e del. Stando ai risultati della ricerca, grazie a esperimenti di laboratorio, queste ...

