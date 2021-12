“Faremo mercato” | l’annuncio in diretta del patron fa esultare i tifosi

(Di sabato 11 dicembre 2021) Josh Wander, nuovodel Genoa, ha annunciato che il club faràil prossimo gennaio per cercare di risollevare la squadra. La crisi del Genoa sembra non avere fine. I rossoblù, dopo il derby di ieri sera perso contro la Sampdoria 1-3, sono rimasti terzultimi in classifica. L’arrivo di Shevchenko non ha dato i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il fatto che la proprietà americana abbia voluto metterci subito la faccia, mi da enorme senso di pace. "A gennaio…

