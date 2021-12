F1, Valtteri Bottas: “Deluso dalle qualifiche, ma avevo un motore vecchio. Domani in gara punteremo sulle gomme medie” (Di sabato 11 dicembre 2021) Valtteri Bottas chiude letteralmente con il morale sotto i tacchi le sue qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul rinnovato tracciato di Yas Marina, infatti, il portacolori della Mercedes non è andato oltre una modesta sesta posizione a 927 millesimi dalla pole position stellare messa a segno da Max Verstappen. Il team di Brackley, per quanto visto sino alla Q3 della pista che si affaccia sul Golfo Persico, sognava di monopolizzare la prima fila, per mettere Lewis Hamilton nelle condizioni migliori in vista della gara di Domani e, soprattutto, per la sua rincorsa al titolo. Invece, il “Re Nero” ha chiuso al secondo posto, con Valtteri Bottas che chiuderà la terza fila dello schieramento di ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)chiude letteralmente con il morale sotto i tacchi le suedel Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul rinnovato tracciato di Yas Marina, infatti, il portacolori della Mercedes non è andato oltre una modesta sesta posizione a 927 millesimi dalla pole position stellare messa a segno da Max Verstappen. Il team di Brackley, per quanto visto sino alla Q3 della pista che si affaccia sul Golfo Persico, sognava di monopolizzare la prima fila, per mettere Lewis Hamilton nelle condizioni migliori in vista delladie, soprattutto, per la sua rincorsa al titolo. Invece, il “Re Nero” ha chiuso al secondo posto, conche chiuderà la terza fila dello schieramento di ...

Advertising

sportface2016 : #F1 #AbuDhabiGP 2021, le dichiarazioni del pilota Mercedes Valtteri #Bottas - PieroLadisa : Dalle parole di Valtteri Bottas si capisce come la Mercedes non aveva pensato ad una strategia simile a quella Red… - OA_Sport : #F1, Valtteri #Bottas: “Deluso dalle qualifiche, ma avevo un motore vecchio. Domani in gara punteremo sulle gomme m… - FormulaPassion : #F1 | Qualifiche deludenti per Bottas: partendo dal sesto posto, difficilmente potrà aiutare Hamilton nelle battute… - RaffoSarnataro : @RaffaeleMonac14 @Dottor_Strowman Nel caso di Hamilton, l'unico avversario era Valtteri Bottas. Wow, che fenomeno L… -