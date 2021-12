F1, nessuna reprimenda per Lewis Hamilton: non punibile la situazione con Mazepin a Yas Marina (Di sabato 11 dicembre 2021) Tanto rumore per nulla? Un po’ sì. Lewis Hamilton ha comandato in maniera autorevole le prove libere 3 del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Yas Marina il britannico della Mercedes ha impressionato per velocità e continuità e Max Verstappen, suo rivale diretto nel campionato in questo arrivo in volata a pari punti, si è dovuto accontentare della seconda piazza. Ad animare però la FP3 è stato un episodio con Lewis coinvolto: uscendo dai box, infatti, il sette volte iridato è entrato in pista nel momento in cui stava sopraggiungendo la Haas del russo Nikita Mazepin. Una situazione che ha portato a chiedersi se questo fosse degno di essere valutato come un ‘impeding‘ del britannico nei confronti del russo, dopo gli episodi in Messico e Gedda per i quali ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Tanto rumore per nulla? Un po’ sì.ha comandato in maniera autorevole le prove libere 3 del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Yasil britannico della Mercedes ha impressionato per velocità e continuità e Max Verstappen, suo rivale diretto nel campionato in questo arrivo in volata a pari punti, si è dovuto accontentare della seconda piazza. Ad animare però la FP3 è stato un episodio concoinvolto: uscendo dai box, infatti, il sette volte iridato è entrato in pista nel momento in cui stava sopraggiungendo la Haas del russo Nikita. Unache ha portato a chiedersi se questo fosse degno di essere valutato come un ‘impeding‘ del britannico nei confronti del russo, dopo gli episodi in Messico e Gedda per i quali ...

