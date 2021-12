F1, Lewis Hamilton: “Il tempo di Verstappen era imbattibile. Con le gomme medie avrò un vantaggio” (Di sabato 11 dicembre 2021) È stata di Max Verstappen l’ultima pole-position del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina (Abu Dhabi) l’olandese della Red Bull ha ottenuto il tempo di 1:22.109 con 371 millesimi di vantaggio sul britannico della Mercedes Lewis Hamilton e 0.822 sulla sorprendente McLaren dell’altro britannico Lando Norris. Per le due Ferrari il quinto crono dello spagnolo Carlos Sainz (+0.883) e il settimo del monegasco Charles Leclerc (+1.013). Deludente la prova del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas solo sesto a 0.927 dal vertice, mentre quarto è l’altro alfiere della Red Bull Sergio Perez (+0.838) Un time-attack molto teso, vista la posta in palio, che il neerlandese ha saputo interpretare alla perfezione, sciorinando un tempo inavvicinabile anche dal Re Nero. Domani, per questo, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) È stata di Maxl’ultima pole-position del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina (Abu Dhabi) l’olandese della Red Bull ha ottenuto ildi 1:22.109 con 371 millesimi disul britannico della Mercedese 0.822 sulla sorprendente McLaren dell’altro britannico Lando Norris. Per le due Ferrari il quinto crono dello spagnolo Carlos Sainz (+0.883) e il settimo del monegasco Charles Leclerc (+1.013). Deludente la prova del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas solo sesto a 0.927 dal vertice, mentre quarto è l’altro alfiere della Red Bull Sergio Perez (+0.838) Un time-attack molto teso, vista la posta in palio, che il neerlandese ha saputo interpretare alla perfezione, sciorinando uninavvicinabile anche dal Re Nero. Domani, per questo, ...

