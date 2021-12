F1, Lewis Hamilton contro Max Verstappen: il Circus ha già vinto (Di sabato 11 dicembre 2021) Domani sarà il sarà giorno della grande sfida e il Mondiale 2021 di F1 avrà il proprio vincitore. Max Verstappen, dalla pole-position ad Abu Dhabi, vorrà sfruttare la sua grande chance: affrontare il ‘Re Nero’, Lewis Hamilton, e tentare di porre termine alla sua egemonia. Farà di tutto per riuscirci l’olandese della Red Bull, spinto dalla voglia di cambiare lo status quo e nello stesso tempo dimostrare il proprio valore. 10 pole in stagione, corredate al momento da 9 vittorie, sono cifre importanti e anche per questo che il confronto ha tanto di affascinante, data la situazione a pari punti. Personaggi diversi i duellanti: da un lato un Hamilton, figura super mediatica e impegnata in maniera chiara e diretta su tematiche di un certo rilievo riguardanti i diritti civili; dall’altro un pilota vecchio stile che non ama ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Domani sarà il sarà giorno della grande sfida e il Mondiale 2021 di F1 avrà il proprio vincitore. Max, dalla pole-position ad Abu Dhabi, vorrà sfruttare la sua grande chance: affrontare il ‘Re Nero’,, e tentare di porre termine alla sua egemonia. Farà di tutto per riuscirci l’olandese della Red Bull, spinto dalla voglia di cambiare lo status quo e nello stesso tempo dimostrare il proprio valore. 10 pole in stagione, corredate al momento da 9 vittorie, sono cifre importanti e anche per questo che il confronto ha tanto di affascinante, data la situazione a pari punti. Personaggi diversi i duellanti: da un lato un, figura super mediatica e impegnata in maniera chiara e diretta su tematiche di un certo rilievo riguardanti i diritti civili; dall’altro un pilota vecchio stile che non ama ...

