F1 | la Mercedes si lecca le ferite Ma il passo gara di Hamilton rende tutto ancora apertissimo

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021)si ara Red Bull al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1 2021. I tre turni dell’evento odierno di Yas Marina ci hanno regalato tanti spunti, una sessione che ha visto primeggiare l’olandese Max Verstappen (Red Bull) davanti al britannico Lewis). Un perfetto gioco di squadra del team austriaco ha beffato i tedeschi che nel secondo tentativo della Q3 non sono riusciti a rispondere ai rivali. Il giro secco incorona il leader del Mondiale, ma domanipotrebbe cambiare. Sulregna l’incertezza conche ieri ha mostrato un ottimo ritmo che lasciaaperto per una spettacolare battaglia per il titolo piloti. Il pronostico è più che mai difficile, le due ...