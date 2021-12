F1 | Hamilton-Verstappen è stato un bel thriller | per il gran finale ci vuole la bandiera a scacchi

(Di sabato 11 dicembre 2021) Cresce l’attesa per l’ultima gara della F1 ilPremio di Abu Dhabi. Per la prima volta dopo tanti anni entrambi i titoli Mondiali, piloti e costruttori, verranno assegnati all’ultima garaDopo 21 corse Lewis...

Per spiegare meglio quanto appena affermato abbiamo preso sia il giro veloce della simulazione qualifica, sia il giro più veloce nella simulazione di passo gara traper cercare ...... complici i 28 punti di ritardo dal team tedesco, la Honda punta soprattutto sulla lotta tra Maxe Lewis, che potrebbe regalare all'olandese il primo titolo iridato della sua ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 ORARIO QUALIFICHE SU TV8 IN CHIARO TOTO WOLFF: "NON ASPETTATEVI SMANCERIE. FERRARI POTREBBE AVER FATTO SCELTE ...I due campioni si contendono il Mondiale all'ultima curva, nell'ultimo Gp della stagione, in programma domenica 12 dicembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Un evento unico per le quattro ruot ...