F1 | Gp Abu Dhabi 2021 | Leclerc | “C’era il potenziale per fare meglio”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 dicembre 2021) “ilperoggi. In Q3 nel primo e nel secondo settore mi stava riuscendo un giro molto buono ma probabilmente ho spinto un po’ troppo. Di conseguenza quando sono arrivato nell’ultima parte non avevo più grip: è un peccato ma è andata così”. Così Charlescommenta la sua qualifica al Gp di Abu. “Rimontare domani non sarà facile, ma ce la metterò tutta – aggiunge in una nota il monegasco della Ferrari – Abbiamo un passo gara piuttosto forte e quindi spero in una bella gara nell’ultimo appuntamento di questa stagione”. SportFace.