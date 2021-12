F1, Antonio Giovinazzi: “Il 14° posto era quasi il nostro massimo, domani voglio godermi l’ultima gara” (Di sabato 11 dicembre 2021) Si chiude con una quattordicesimo posto l’ultimo sabato per Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo. Il pilota pugliese, infatti, ha chiuso nel corso della Q2 le sue qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, senza brillare in maniera particolare. Sul tracciato di Yas Marina il nostro portacolori, comunque, ha nuovamente preceduto il suo compagno di scuderia Kimi Raikkonen, che non è andato oltre la diciottesima posizione, essendo eliminato già nella Q1. Una soddisfazione non trascendentale per il futuro pilota del campionato di Formula E che domani, come detto, si rimboccherà le maniche per l’ultima gara in Formula Uno, sperando che non si tratti di un addio, ma solo di un arrivederci. Le sue parole ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Si chiude con una quattordicesimol’ultimo sabato perin Alfa Romeo. Il pilota pugliese, infatti, ha chiuso nel corso della Q2 le sue qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, senza brillare in maniera particolare. Sul tracciato di Yas Marina ilportacolori, comunque, ha nuovamente preceduto il suo compagno di scuderia Kimi Raikkonen, che non è andato oltre la diciottesima posizione, essendo eliminato già nella Q1. Una soddisfazione non trascendentale per il futuro pilota del campionato di Formula E che, come detto, si rimboccherà le maniche perin Formula Uno, sperando che non si tratti di un addio, ma solo di un arrivederci. Le sue parole ...

