Eto' o nuovo presidente della federazione del Camerun

(Di sabato 11 dicembre 2021) Samuel Eto’o è ildel. L’ex attaccante dell’Inter ha battuto iluscente Seidou Mbombo Njoya per 42 voti a 31 e resterà in carica per i prossimi quattro anni.

Samuel'o continua a essere un numero uno, anche se ha smesso di giocare in campo. In giornata, l'ex Inter è stato nominato ufficialmentepresidente della Federcalcio del Camerun.'o sui social ha voluto condividere il suo stato d'animo: 'Mi ricorderò di oggi come uno dei momenti più orgogliosi della mia vita. Sono ...Ex Inter : da eroe incredibile dell'Inter di Mourinho apresidente della Federcalcio camerunense. Quando si parla di Samuel'o in casa Inter, i ricordi vanno subito sulle imprese di quella squadra che vinse tutto nel 2010. Oltre 100 presenze con ...Può ufficialmente iniziare la nuova avventura di Samuel Eto'o. L'ex attaccante di Inter e Barcellona è stato infatti eletto oggi presidente della Federcalcio camerunense. L'ex giocatore ha espresso su ..."Ogni voto rappresenta l'energia e l'ambizione della nostra famiglia calcistica di portare il nostro amato sport a un livello mai visto prima", le parole dell'ex attaccante dell'Inter ...