Esplosione a Ravanusa | l’appello del sindaco | “Servono pale o ruspe” – Video

(Di domenica 12 dicembre 2021) “Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, c’è stato un disastro. Faccio un appello a tutte le persone disponibili che hanno”, dice in una diretta su Facebook ildi, Carmelo D’Angelo, dopo il crollo della palazzina di quattro piani nel suo paese dell’agrigentino. L'articolo proviene da Italia Sera.

A provocare l’esplosione e l’incendio a Ravanusa sarebbe stato lo scoppio di un tubo del metanodotto cittadino e non una bombola di gas. Gli immobili crollati o danneggiati sarebbero almeno tre: un in ...Un intero isolato coinvolto nell’esplosione avvenuta stasera intorno alle 20.30 a Ravanusa in provincia di Agrigento. A provocarla sarebbe stata una tubatura del metanodotto cittadino, almeno 12 dispe ...