Esperti Gb | Inghilterra rischia fino 75mila morti in 5 mesi

Ultime Notizie dalla rete : Esperti Inghilterra

Omicron potrebbe causare "nello scenario peggiore" fino a 75.000 morti inentro la fine di aprile se non saranno adottate nuove restrizioni, oltre al Piano B appena scattato. Lo sottolineano nuovi dati della London School of Hygiene&Tropical Medicine che ...Londra, 11 dicembre 2021 - Covid e Omicron , in Gran Bretagna glilanciano l'allarme: la variante potrebbe causare "nello scenario peggiore" fino a 75.000 morti inentro la fine di aprile se non saranno adottate nuove restrizioni, oltre al Piano ...Roma, 11 dic. (LaPresse) - La variante Omicron potrebbe causare tra i 25.000 e i 75.000 morti in Inghilterra nei prossimi cinque mesi se non verranno prese ...Mai così tanti contagi da gennaio. Si chiedono nuove restrizioni. La premier scozzese: "In arrivo uno tsunami" ...