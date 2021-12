Esiste davvero il “Grande centro” di cui tanto si parla? (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic – Novità politica principale delle ultime settimane è rappresentata dalla possibile nascita di un nuovo partito centrista, già ribattezzato “Grande centro”. Un’unione di piccole forze e singoli esponenti che andrebbero a formare un contenitore politico che, stando agli annunci, si candiderebbe alle prossime elezioni. Principali figure facenti parte dell’assembramento sarebbero Matteo Renzi e Giovanni Toti, che fino ad oggi hanno ricoperto incarichi in schieramenti opposti.A differenza di altri osservatori non crediamo nelle ragioni di nascita del contesto annunciate pubblicamente. Semmai, sembra più una mossa del centrodestra volta ad inglobare le micro forze non facenti parte dell’area liberal-progressista, ad oggi presenti in questo fantomatico “Grande centro”.Grande ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic – Novità politica principale delle ultime settimane è rappresentata dalla possibile nascita di un nuovo partito centrista, già ribattezzato “”. Un’unione di piccole forze e singoli esponenti che andrebbero a formare un contenitore politico che, stando agli annunci, si candiderebbe alle prossime elezioni. Principali figure facenti parte dell’assembramento sarebbero Matteo Renzi e Giovanni Toti, che fino ad oggi hanno ricoperto incarichi in schieramenti opposti.A differenza di altri osservatori non crediamo nelle ragioni di nascita del contesto annunciate pubblicamente. Semmai, sembra più una mossa deldestra volta ad inglobare le micro forze non facenti parte dell’area liberal-progressista, ad oggi presenti in questo fantomatico “”....

