Esercito | presentato a Palermo il Calendesercito 2022

(Di sabato 11 dicembre 2021) Dall’impegno nei teatri operativi per la bonifica di ordigni e l’addestramento delle Forze di sicurezza locale alle missioni contro il terrorismo, dai mezzi usati contro le minacce chimiche o biologiche all’operazione ‘Strade sicure’, dal supporto in caso di calamità fino al ruolo fondamentale contro l’emergenza Covid su più fronti, come ad esempio la distribuzione dei vaccini, il controllo delle ‘zone rosse’, la sanità militare. Sono solo alcuni dei tanti volti dell’, il cui impegno viene raccontato nel ‘Calend? dal titolo, appunto, “La vostra difesa, la nostra missione”,ieri sera al Circolo Unificato didalla giornalista Elvira Terranova, alla presenza del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè e del Comandante Militare dell’in ...

Adnkronos

Sono solo alcuni dei tanti volti dell', il cui impegno viene raccontato nel 'Calendesercito 2022' dal titolo, appunto, "La vostra difesa, la nostra missione",ieri sera al Circolo ... (Adnkronos) – Per ogni mese del calendario sono state inserite due immagini: una fotografica riferita all'impiego dei ... Dall'impegno nei teatri operativi per la bonifica di ordigni e l'addestramento delle Forze di sicurezza locale alle missioni contro il terrorismo, ...