Esercito | presentato a Palermo calendario 2022 | Mulè ‘Ci ricorda il valore dei nostri militari’ 2

(Di sabato 11 dicembre 2021) (Adnkronos) – Per ogni mese delsono state inserite due immagini: una fotografica riferita all’impiego dei soldati in teatri operativi esteri o in attività addestrativa e un disegno raffigurante l’applicazione della capacità acquisita nella gestione delle emergenze nazionali. L’autore di questi disegni si chiama Fabrizio Picone ed è un caporalmaggiore scelto dell’che presta servizio presso il Reggimento logistico ‘Aosta’ alle dipendenze della stessa Brigata Aosta. Ieri sera, durante la serata di Gala, il generale Scardino ha annunciato che proporrà per Picone un encomio speciale. “Unche ciogni giorni il valpre deimilitari – dice– della Forza Armata, di quello che siamo e che vogliamo essere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

(Adnkronos) – Per ogni mese del calendario sono state inserite due immagini: una fotografica riferita all'impegno dei soldati in teatri operativi per la bonifica di ordigni e l'addestramento delle Forze di sicurezza locale alle missioni contro il terrorismo, dai mezzi usati contro ...
Palermo, 11 dic. (Adnkronos) – Dall'impegno nei teatri operativi per la bonifica di ordigni e l'addestramento delle Forze di sicurezza locale alle missioni contro il terrorismo, dai mezzi usati contro ...