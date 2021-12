Escluso da scuola perché non c' è posto Striscia | disastro-Covid | il ministero che dice? Un caso agghiacciante | Video

(Di sabato 11 dicembre 2021)la Notizia ha acceso i riflettori su unpiuttosto anomalo. Un giovane studente non riesce a trovarein nessunadopo essersi trasferito dalla provincia di Napoli a Suzzara (Mantova): trasferimento reso necessario da lavoro dei suoi genitori, che mai avrebbero pensato che loro figlio non avrebbe trovatoin nessun istituto alberghiero per continuare il suo percorso di studi. “È chiuso in casa da settembre e rischia di perdere l'anno - ha dichiarato il padre ai microfoni di Angelica Massera, inviata del tg satirico di Canale 5 - è stato rifiutato da tutti gli istituti a causa delle restrizioni del, che fanno sì che le classi siano ridotte a 27 alunni. Non c'è possibilità di inserimento, ho contattato dieci scuole, tutte piene, fino a 50km da ...

... così come èper la sanità , incluse le Rsa. Così non ci sarà il mondo della, che ha già organizzato una manifestazione ieri (sempre senza la Cisl) e quindi non parteciperà allo ...I ragazzi si ritroveranno all'esterno della, in via XI Febbraio , per far sentire le proprie ... a questo punto, non èche anche il Bovara possa partecipare per esporre le proprie ...Angelica Massera ci racconta la storia di Nicol, giovane studente che a causa di un trasferimento per lavoro dei suoi genitori non riesce a trovare posto in nessuna scuola nei pressi della sua nuova r ...È morta carbonizzata nell’incendio scoppiato oggi nella scuola di musica Tamburvoice di Alessandria Monica Prendin, violinista e maestra di 55 anni ...