Era pronto un piano per un colpo di Stato alla vigilia dell'assalto a Capitol Hill (Di sabato 11 dicembre 2021) L'assalto a Capitol Hill, dello scorso 6 gennaio, resta una delle pagine più buie della storia americana e da allora si cerca di far luce su quanto successo. L'ex capo di Gabinetto dell'... Leggi su globalist (Di sabato 11 dicembre 2021) L'o scorso 6 gennaio, resta unae pagine più buiea storia americana e da allora si cerca di far luce su quanto successo. L'ex capo di Gabinetto'...

Advertising

AnnalisaAntas : RT @Uther_Raffaele: 'Pronto Soccorso al collasso' Avendone frequentati due nell'ultima settimana, per esperienza personale posso raccontare… - 19Ilaria84 : @DiegoFusaro Mio papà 6 anni fa, si sente male lo porto in pronto soccorso, globuli bianchi alle stelle. Era il 12… - RossanoBibalo : RT @Gitro77: @DrGregHouse73 Infatti anche negli anni precedenti ogni inverno c'era l'allarme per i pronto soccorso al collasso. Sono anni c… - DrPikkolo : @CharlieFabiano @TarroGiulio Guardi che il casco viene indossato non per favorire la viabilità, ma per ridurre le c… - Stelladiana101 : RT @globalistIT: -