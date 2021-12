Empoli, Andreazzoli: «Il Napoli è una goduria. Spalletti? Occasione per rivedersi» (Di sabato 11 dicembre 2021) Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni. Napoli – «Non è così facile creare difficoltà a una squadra come questa. Vederli giocare è una goduria, ma siamo al mondo anche noi e dovremo cercare di fare la nostra parte. Quando trovi squadre come questa non puoi esimerti dall’esprimere il massimo che hai». Spalletti – «Io pensavo di giocare contro Domenichini, visto che Spalletti è squalificato. A parte gli scherzi, è un incontro che faccio molto volentieri. Sarà un’Occasione per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Aurelio, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilAurelio, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Le sue dichiarazioni.– «Non è così facile creare difficoltà a una squadra come questa. Vederli giocare è una, ma siamo al mondo anche noi e dovremo cercare di fare la nostra parte. Quando trovi squadre come questa non puoi esimerti dall’esprimere il massimo che hai».– «Io pensavo di giocare contro Domenichini, visto cheè squalificato. A parte gli scherzi, è un incontro che faccio molto volentieri. Sarà un’per ...

