Empoli, Andreazzoli: "Il Napoli è spettacolo puro, ma ci proveremo" (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL'Empoli a Napoli per cercare l'impresa. Aurelio Andreazzoli ritrova Luciano Spalletti dopo la gara di tre stagioni fa contro l'Inter che decretò la retrocessione dei toscani. I partenopei domani presenteranno varie defezioni. "Non credo avranno problemi, li ho visti in Europa. La loro struttura di gioco è non solo bella ma produttiva. Chi entra gioca bene, sia per la capacità dei singoli sia per l'idea di gioco che è alla base. Sono uno spettacolo vederli giocare, una goduria per chi ama il calcio. Non sarà così facile creare difficoltà a una squadra come questa. Ma siamo al mondo anche noi e dovremo cercare di fare la nostra parte. Quando trovi squadre come questa non puoi esimerti dall'esprimere il massimo che hai". Andreazzoli e Spalletti hanno lavorato insieme a Roma ...

