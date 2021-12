Emanuele Sabatino trovato morto nella sua officina: chi era Emamotorsport (video) (Di sabato 11 dicembre 2021) La morte improvvisa di Emanuele Sabatino, 45 anni, per il popolo Social Emamotorsport, ha sconvolto le migliaia di appassionati di motori che seguivano i video del “meccanico” più famoso della Rete. Riparatore di auto da quando aveva vent’anni, aveva inizialmente avuto alcuni rovesci che lo avevano costretto a chiudere l’officina. Dopo aver frequentato corsi di marketing e comunicazione, aveva aperto una nuova officina a Broni e, poco dopo, si era presentato sui social per spiegare in maniera semplice, immediata, comprensibile a tutti come affrontare le riparazioni più comuni o come riconoscere un lavoro fatto a regola d’arte. Grazie all’innata simpatia e alla facilità delle spiegazioni il successo era stato veloce, e lo aveva portato a raccogliere centinaia di migliaia di follower su ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) La morte improvvisa di, 45 anni, per il popolo Social, ha sconvolto le migliaia di appassionati di motori che seguivano idel “meccanico” più famoso della Rete. Riparatore di auto da quando aveva vent’anni, aveva inizialmente avuto alcuni rovesci che lo avevano costretto a chiudere l’. Dopo aver frequentato corsi di marketing e comunicazione, aveva aperto una nuovaa Broni e, poco dopo, si era presentato sui social per spiegare in maniera semplice, immediata, comprensibile a tutti come affrontare le riparazioni più comuni o come riconoscere un lavoro fatto a regola d’arte. Grazie all’innata simpatia e alla facilità delle spiegazioni il successo era stato veloce, e lo aveva portato a raccogliere centinaia di migliaia di follower su ...

