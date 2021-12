Emanuela Orlandi e Marco Pantani: su La7 Andrea Purgatori presenta “Cold case – riaprite le indagini” (Di sabato 11 dicembre 2021) Il giallo di Emanuela Orlandi è a una svolta clamorosa? Domani sera Andrea Purgatori intervista per Atlantide – alle 21:15 su La7 – Giancarlo Capaldo, il magistrato che indagò sulla quindicenne scomparsa nel 1983, in uno dei casi più intricati nel quale si intrecciano voci, sospetti e interessi oscuri che coinvolsero la Banca del Vaticano e la Banda della Magliana. Ci fu una trattativa segreta per la restituzione del corpo di Emanuela? Chi erano gli emissari del Vaticano che si dissero disposti a riconsegnare i resti della ragazza pur di chiudere una vicenda che creava disagio e imbarazzo ai più alti livelli della Chiesa. Insieme all’ex procuratore Giancarlo Capaldo, per la prima volta in uno studio televisivo, il fratello di Emanuela, Pietro, e la legale della famiglia ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 11 dicembre 2021) Il giallo diè a una svolta clamorosa? Domani seraintervista per Atlantide – alle 21:15 su La7 – Giancarlo Capaldo, il magistrato che indagò sulla quindicenne scomparsa nel 1983, in uno dei casi più intricati nel quale si intrecciano voci, sospetti e interessi oscuri che coinvolsero la Banca del Vaticano e la Banda della Magliana. Ci fu una trattativa segreta per la restituzione del corpo di? Chi erano gli emissari del Vaticano che si dissero disposti a riconsegnare i resti della ragazza pur di chiudere una vicenda che creava disagio e imbarazzo ai più alti livelli della Chiesa. Insieme all’ex procuratore Giancarlo Capaldo, per la prima volta in uno studio televisivo, il fratello di, Pietro, e la legale della famiglia ...

