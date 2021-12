(Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – “Il Partito Democratico potrebbe candidare Cecilia D’Elia, Italia Viva Elena Bonetti, noiraccolto le firme per. Tre donne di grande valore. Andare così vorrebbe dire essere tutti sconfitti.dila nostracome gesto di responsabilità”. Così il leader di Azione, Carlo, a proposito delle. “Ricordo che in questo collegio alle ultimepreso il 32% e anche per questo rinunciare a unadi partito non è una scelta facile. La nostra proposta è semplice: troviamo una candidata insieme. Ringrazioper la ...

Dopo la rinuncia di Conte a candidarsi nel collegio di Roma centro alledi gennaio per ... 'Ricordo che in questo collegio alle ultimeabbiamo preso il 32% e anche per questo ......con Pd e Iv - Un altro passaggio cruciale in chiave Colle è rappresentato anche dalle... E per sottolineare il peso dei propri voti ricorda che 'in questo collegio alle ultime...ROMA - "Il Partito Democratico potrebbe candidare Cecilia D’Elia, Italia Viva Elena Bonetti, noi abbiamo raccolto le firme per Valentina Grippo. Tre donne ...Dopo la rinuncia di Conte a candidarsi nel collegio di Roma centro alle suppletive di gennaio per sostituire il seggio alla Camera lasciato libero da Gualtieri, il Pd prova a dial ...