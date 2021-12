**Elezioni: per Roma 1 Pd sceglie D'Elia, contatti Iv-Azione su candidatura alternativa** (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Pd ha scelto la portavoce delle donne dem, Cecilia D'Elia, come candidata alle suppletive di gennaio al collegio Roma 1. Vicina a Nicola Zingaretti, D'Elia è anche responsabile Pari Opportunità della segreteria Letta e oggi è stata scelta all'unanimità dalla Direzione del Pd Roma. Al momento però la coalizione che la sostiene vede schierati i dem solo con Leu. Si attende di conoscere la decisione dei 5 Stelle. Non ci sarà Azione di Carlo Calenda. Dopo alcuni contatti con Letta, Calenda aveva ritirato la candidatura di Valentina Grippo ma, a fronte della decisione dem su D'Elia, ha chiuso ogni trattativa. Una rottura che spinge Italia Viva ad andare avanti su una candidatura alternativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021), 11 dic. (Adnkronos) - Il Pd ha scelto la portavoce delle donne dem, Cecilia D', come candidata alle suppletive di gennaio al collegio1. Vicina a Nicola Zingaretti, D'è anche responsabile Pari Opportunità della segreteria Letta e oggi è stata scelta all'unanimità dalla Direzione del Pd. Al momento però la coalizione che la sostiene vede schierati i dem solo con Leu. Si attende di conoscere la decisione dei 5 Stelle. Non ci saràdi Carlo Calenda. Dopo alcunicon Letta, Calenda aveva ritirato ladi Valentina Grippo ma, a fronte della decisione dem su D', ha chiuso ogni trattativa. Una rottura che spinge Italia Viva ad andare avanti su unaalternativa ...

