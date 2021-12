**Elezioni: per Roma 1 Pd sceglie D’Elia, contatti Iv-Azione su candidatura alternativa** (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Il Pd ha scelto la portavoce delle donne dem, Cecilia D’Elia, come candidata alle suppletive di gennaio al collegio Roma 1. Vicina a Nicola Zingaretti, D’Elia è anche responsabile Pari Opportunità della segreteria Letta e oggi è stata scelta all’unanimità dalla Direzione del Pd Roma. Al momento però la coalizione che la sostiene vede schierati i dem solo con Leu. Si attende di conoscere la decisione dei 5 Stelle. Non ci sarà Azione di Carlo Calenda. Dopo alcuni contatti con Letta, Calenda aveva ritirato la candidatura di Valentina Grippo ma, a fronte della decisione dem su D’Elia, ha chiuso ogni trattativa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021), 11 dic. (Adnkronos) – Il Pd ha scelto la portavoce delle donne dem, Cecilia, come candidata alle suppletive di gennaio al collegio1. Vicina a Nicola Zingaretti,è anche responsabile Pari Opportunità della segreteria Letta e oggi è stata scelta all’unanimità dalla Direzione del Pd. Al momento però la coalizione che la sostiene vede schierati i dem solo con Leu. Si attende di conoscere la decisione dei 5 Stelle. Non ci saràdi Carlo Calenda. Dopo alcunicon Letta, Calenda aveva ritirato ladi Valentina Grippo ma, a fronte della decisione dem su, ha chiuso ogni trattativa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

