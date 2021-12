Elezioni, Calenda vs Pd. Su D’Elia “avanti senza confronti, ‘campo largo’ non esiste” (Di sabato 11 dicembre 2021) “Dopo il disastro della pseudocandidatura Conte e di fronte alla disponibilità di ritirare la nostra candidata, il Pd decide di andare avanti senza confronti. Abbiamo cercato un punto d’incontro per l’ultima volta. Il campo largo non esiste. Non evocatelo più. @EnricoLetta”. Così Carlo Calenda su twitter dopo la candidatura, approvata nella Direzione Pd Roma, della dem Cecilia D’Elia al collegio di Roma 1. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) “Dopo il disastro della pseudocandidatura Conte e di fronte alla disponibilità di ritirare la nostra candidata, il Pd decide di andare. Abbiamo cercato un punto d’incontro per l’ultima volta. Il campo largo non. Non evocatelo più. @EnricoLetta”. Così Carlosu twitter dopo la candidatura, approvata nella Direzione Pd Roma, della dem Ceciliaal collegio di Roma 1. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fisco24_info : Elezioni, Calenda vs Pd. Su D'Elia 'avanti senza confronti, 'campo largo' non esiste': Leader Azione aveva ritirato… - telodogratis : Elezioni, Calenda vs Pd. Su D’Elia “avanti senza confronti, ‘campo largo’ non esiste” - italiaserait : Elezioni, Calenda vs Pd. Su D’Elia “avanti senza confronti, ‘campo largo’ non esiste” - MariaAversano1 : RT @MarioCutini: Se c'è un personaggetto camaleontico,nevrotico,assetato di potere e senza idee,di professione voltagabbana,ripetutamente t… - MarioCutini : Se c'è un personaggetto camaleontico,nevrotico,assetato di potere e senza idee,di professione voltagabbana,ripetuta… -