Educazione motoria alla primaria, la norma non basta. Il M5S: “Senza stanziamento non tutte le quinte classi avranno il docente” (Di sabato 11 dicembre 2021) Quello dell'Educazione fisica alla scuola primaria è una delle novità maggiori relative alla legge di bilancio presentata dal Governo. Tuttavia Senza un correttivo importante tale misura potrebbe rivelarsi una sperimentazione e non un cambio di passo come inteso dal Governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 dicembre 2021) Quello dell'fisicascuolaè una delle novità maggiori relativelegge di bilancio presentata dal Governo. Tuttaviaun correttivo importante tale misura potrebbe rivelarsi una sperimentazione e non un cambio di passo come inteso dal Governo. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Educazione motoria alla primaria, la norma non basta. Il M5S: “Senza stanziamento non tutte le quinte classi avrann… - orizzontescuola : Educazione motoria alla primaria, la norma non basta. Il M5S: “Senza stanziamento non tutte le quinte classi avrann… - GazzettadiSiena : Approvata la mozione a sostegno dell'insegnamento di educazione motoria con docenti specifici in tutte le classi pr… - Pierinameravig1 : @rosannabianco64 @ElGusty99523701 Sono 2 anni che i bambini vengono obbligati a cose assurde mentre agli adulti ora… - TecnicaScuola : Educazione motoria alla scuola primaria. Valentina Vezzali: è stato uno dei miei obiettivi principali --… -