Edifici inquinanti, la levata di scudi contro la direttiva Ue denota il nostro approccio sbagliato (Di sabato 11 dicembre 2021) Fa discutere la direttiva sull’efficienza energetica degli Edifici, alla quale la Commissione europea starebbe lavorando, nell’ambito del programma Fit for 55, che sarebbe varata nei prossimi giorni. Questa a detta di alcune anticipazioni pubblicate dalla stampa dovrebbe prevedere l’obbligo di rinnovo energetico prima della vendita di Edifici e abitazioni. La direttiva, tra le altre cose, dovrebbe prevedere: che la portata del rinnovo della classe energetica sia proporzionata allo stato di partenza dell’immobile, esclusi gli Edifici storici; standard minimi di prestazione energetica; indicazioni dettagliate per i piani nazionali di riqualificazione energetica dell’edilizia. Si tratta di un tema delicato e strutturale sul quale l’approccio, in Italia, si è limitato alla alzata di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Fa discutere lasull’efficienza energetica degli, alla quale la Commissione europea starebbe lavorando, nell’ambito del programma Fit for 55, che sarebbe varata nei prossimi giorni. Questa a detta di alcune anticipazioni pubblicate dalla stampa dovrebbe prevedere l’obbligo di rinnovo energetico prima della vendita die abitazioni. La, tra le altre cose, dovrebbe prevedere: che la portata del rinnovo della classe energetica sia proporzionata allo stato di partenza dell’immobile, esclusi glistorici; standard minimi di prestazione energetica; indicazioni dettagliate per i piani nazionali di riqualificazione energetica dell’edilizia. Si tratta di un tema delicato e strutturale sul quale l’, in Italia, si è limitato alla alzata di ...

