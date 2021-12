Ecco i Popolari | Riformisti e Liberali | li spinge Pomicino

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 11 dicembre 2021) “In Campania – in particolare a Napoli, Salerno e Benevento – alle ultime Amministrative ci sono state liste, centriste e riformiste. Ora hanno deciso di mettersi insieme per un partito regionale, che ha una fiammella da alimentare e una strada da seguire”. A presentare cosi’ “”, il nuovo partito di ispirazione regionale battezzato oggi a Napoli, e’ Paolo Cirino, un big della Prima Repubblica.dice che non sara’ iscritto alla nuova formazione di cui invece fanno parte altri nomi noti della Prima e della Seconda Repubblica, come l’irpino ex Dc e Forza Italia Giuseppe Gargani e la beneventana ex Udc e Ncd Erminia Mazzoni. Con loro anche l’ex consigliere comunale di Napoli, ed ex Forza Italia, Stanislao Lanzotti, e altri ...