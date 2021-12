E venne la Brexit

Leggi su panorama

(Di sabato 11 dicembre 2021) Le questioni commerciali e l’emergenza immigrazione, i rapporti tesi con Parigi e con le due Irlande. La ripresa economica e le difficoltà negli approvigionamenti. Ecco le luci e le ombre nel Regno Unito a meno di un anno dalla «concreta» uscita dall’Europa. «Questo sarà un anno fantastico per la Gran Bretagna». Così parlò, anzi twittò, Boris Johnson il 2 gennaio 2020, quando lafu cosa compiuta. Sembrava ormai una questione dì semplici formalità e la seconda e più importante fase delle trattative (quella sui nuovi accordi commerciali con i singoli Stati) avrebbe potuto partire. Invece prima dell’addio al Vecchio continente arrivò la pandemia. L’anno non fu affatto fantastico, perché il nostro finì in ospedale colpito dal Covid, due mesi dopo aver sottoscritto ufficialmente l’accordo che segnava l’inizio dell’era della Global Britain, il Regno Unito che decide ...