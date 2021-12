È morto Ema Motorsport | youtuber e giurato di Cortesie per l’auto

(Di sabato 11 dicembre 2021) ÈEmanuele Sabatino, da tutti conosciuto come Ema. Dopo che la notizia era iniziata a circolare sul Web, a darne la conferma è stata la famiglia attraverso un comunicato ufficiale diffuso anche sui social network del celebre(aveva un canale YouTube di oltre 270mila iscritti e una pagina Facebook con 700mila utenti al seguito), molto apprezzato dagli appassionati di motori. In molti lo ricordano anche vestire i panni delinper, programma in onda la domenica sera su Motor Trend e che, appunto, si occupa di motori. Ema aveva 45 anni e, nella giornata di venerdì 10 dicembre, è stato trovatonella sua officina di Broni, in provincia di Pavia. A quanto si apprende dai principali siti d’informazione italiani, si ...

Advertising

fanpage : È morto Emanuele Sabatino: la star del web, noto anche come 'Ema Motorsport' si è spenta improvvisamente a 45 anni - repubblica : Morto Ema Motorsport, lo youtuber mago dei motori: aveva 45 anni - Adnkronos : Morto a 45 anni Emanuele #Sabatino, addio al meccanico e famoso youtuber 'Ema Motorsport'. #ema #emamotorsport - telodogratis : Morto a 45 anni Emanuele Sabatino, addio a ‘Ema Motorsport’ - 47187297Bruna : RT @Dov_EL: Seguivo spesso i suoi lavoro , trovato morto in officina ... chissà .. -

Ultime Notizie dalla rete : morto Ema

A dare l'annuncio del decesso del meccanico e famoso youtuber la famiglia E'a 45 anni Emanuele Sabatino, famoso come 'Motorsport'. Protagonista del programma tv 'In officina con', era nato a Milano nel 1976. A dare la notizia del decesso la moglie, attraverso i ...improvvisamente a 45 anni Emanuele Sabatino, per tutti Emamotorsport, il meccanico ed ... Il decesso è avvenuto nella giornata di venerdì 10 dicembre a Broni, in provincia di Pavia, doveaveva ...È morto Emanuele Sabatino, da tutti conosciuto come Ema Motorsport. Dopo che la notizia era iniziata a circolare sul Web, a darne la conferma è stata la famiglia attraverso un comunicato ufficiale dif ...La storia di Emanuele Sabatino, in arte Ema Motorsport: lo squattrinato meccanico diventato l’influencer di motori più seguito d’Italia ...