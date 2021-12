È morto a 83 anni Manolo Santana, leggenda del tennis spagnolo (Di sabato 11 dicembre 2021) Grave lutto nel mondo del tennis. È morto all’età di 83 anni Manolo Santana, leggenda spagnola ex numero uno del mondo, vincitore di quattro titoli del Grande Slam (2 Roland Garros, 1 Wimbledon e 1 US Open), medaglia d’oro alle Olimpiadi del ’68. A darne la notizia è stato un comunicato del Madrid Open, torneo per cui ha ricoperto (fino a oggi) il ruolo di direttore. Di seguito il comunicato del Masters spagnolo: Il Mutua Madrid Open si rammarica nell’annunciare che Manuel Santana è morto questo sabato a Marbella all’età di 83 anni. Presidente onorario del Mutua Madrid Open, dopo esserne stato direttore dal 2002, Santana è stato uno degli atleti più importanti della Spagna del XX secolo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Grave lutto nel mondo del. Èall’età di 83spagnola ex numero uno del mondo, vincitore di quattro titoli del Grande Slam (2 Roland Garros, 1 Wimbledon e 1 US Open), medaglia d’oro alle Olimpiadi del ’68. A darne la notizia è stato un comunicato del Madrid Open, torneo per cui ha ricoperto (fino a oggi) il ruolo di direttore. Di seguito il comunicato del Masters: Il Mutua Madrid Open si rammarica nell’annunciare che Manuelquesto sabato a Marbella all’età di 83. Presidente onorario del Mutua Madrid Open, dopo esserne stato direttore dal 2002,è stato uno degli atleti più importanti della Spagna del XX secolo, ...

