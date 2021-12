Due pescherecci naufragano davanti alle coste della Sardegna

Advertising

lellinara : RT @rtl1025: ?? Due pescherecci battenti bandiera egiziana e con a bordo nove tunisini, a causa del maltempo si sono arenati mentre cercavan… - mass2374ald : RT @MediasetTgcom24: Due pescherecci naufragano davanti a coste Sardegna: tutti salvi #maltempo - MediasetTgcom24 : Due pescherecci naufragano davanti a coste Sardegna: tutti salvi #maltempo - cagliaripad : Maltempo, soccorsi due pescherecci davanti a capo Sant’Elia - rtl1025 : ?? Due pescherecci battenti bandiera egiziana e con a bordo nove tunisini, a causa del maltempo si sono arenati ment… -

Ultime Notizie dalla rete : Due pescherecci

TGCOM

battenti bandiera egiziana e con a bordo nove tunisini, a causa del maltempo si sono arenati mentre cercavano dì raggiungere il porto si Cagliari. I nove marinai sono stati soccorsi da ...si trovavano in estrema difficoltà a causa del mare agitato e delle forti raffiche di vento Di: Redazione Sardegna Live All'una di questa mattina, le Squadre di Pronto Intervento dei ...CAGLIARI. Notte da incubo nelle acque del golfo di Cagliari, di fronte alla spiaggia di Sant’Elia, per due pescherecci in difficoltà a causa delle condizioni meteo avverse, entrambi rimasti incagliati ...Tentavano di raggiungere il porto di Cagliari ma a causa del maltempo si sono arenati. Emergenza intorno all’una di notte per due pescherecci battenti bandiera egiziana con a bordo nove tunisini che s ...